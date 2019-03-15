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Diego Reyes'in hayali takımını Avrupa kupalarına taşımak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, takımını Avrupa kupalarına taşımak istediğini söyledi.

Diego Reyes'in hayali takımını Avrupa kupalarına taşımak

Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Meksikalı savunma oyuncusu, takım halinde Leganes'i sezon sonunda Avrupa kupalarına taşımak istediklerini belirtti.

''BURADA ÇOK MUTLUYUM, MADRID HARİKA ŞEHİR''

Sezon sonunda Leganes ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Reyes, ''Fenerbahçe'den sonra burada çok mutluyum. Takıma adapte olmam çok kısa sürdü. Madrid zaten harika bir şehir, çok güzel. Son zamanlarda yakaladığımız formu korumak istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak fantastik bir başarı olur.'' sözlerini kullandı.

La Liga'da 13. sırada bulunan Leganes, Avrupa kupalarına 7 puan uzaklıkta yer alıyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leganes ile 4 maça çıkarken 184 dakika sahada kalmıştı. Meksikalı oyuncu, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile 8 maça çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diego Reyes Fenerbahçe leganes Spor Toto Süper Lig

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