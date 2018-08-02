SPOR

Diego Reyes kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Diego Reyes, kariyerine Avrupa'da devam edeceğini açıkladı.

Diego Reyes kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Adı son dönemde Fenerbahçe ile transfer haberlerinde anılan Meksikalı stoper Diego Reyes, geleceği hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Sponsor spor giyim markasının ürün lansmanına katılan Diego Reyes, bazı tekliflerin masasında durduğunu ancak şu anda hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.

Reyes, geçtiğimiz günlerde eski takımı Club America formasıyla tribünde maç izlemesinin hatırlatılması üzerine ise Meksika'ya dönmeyi düşünmediğini, kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi. 25 yaşındaki savunma oyuncusuna Fenerbahçe'nin dışında Watford ve Bordeaux'nun da ilgisi bulunuyor. (SABAH)

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyorManchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor
Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildiFenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Diego Reyes bordeaux watford

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diego Reyes kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Diego Reyes kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Manchester United 40 milyon Euro'ya Yerry Mina transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe'de halı saha krizini başkan Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe güzel bitirdi!

Fenerbahçe güzel bitirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.