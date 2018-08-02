Diego Reyes kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Adı son dönemde Fenerbahçe ile transfer haberlerinde anılan Meksikalı stoper Diego Reyes, geleceği hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Sponsor spor giyim markasının ürün lansmanına katılan Diego Reyes, bazı tekliflerin masasında durduğunu ancak şu anda hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.

Reyes, geçtiğimiz günlerde eski takımı Club America formasıyla tribünde maç izlemesinin hatırlatılması üzerine ise Meksika'ya dönmeyi düşünmediğini, kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi. 25 yaşındaki savunma oyuncusuna Fenerbahçe'nin dışında Watford ve Bordeaux'nun da ilgisi bulunuyor. (SABAH)

