Diego Reyes’ten Fenerbahçeli paylaşım

Fenerbahçe’nin dün geç saatlerde İstanbul’a getirdiği Diego Reyes, sosyal medya hesabından Fenerbahçe tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.
Ayrıca 25 yaşındaki savunmacı paylaştığı fotoğrafın yanına sarı-lacivert kalpler de yerleştirdi.
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