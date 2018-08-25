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Diego Reyes’ten Fenerbahçeli paylaşım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Diego Reyes, kişisel sosyal medya hesabından ilk kez Fenerbahçe tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.

Diego Reyes’ten Fenerbahçeli paylaşım

Fenerbahçe’nin dün geç saatlerde İstanbul’a getirdiği Diego Reyes, sosyal medya hesabından Fenerbahçe tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.

Reyes

Ayrıca 25 yaşındaki savunmacı paylaştığı fotoğrafın yanına sarı-lacivert kalpler de yerleştirdi.

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Diego Reyes Fenerbahçe

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