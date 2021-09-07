Diego Rossi: Muslera, Fenerbahçe'ye git dedi

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, Uruguay basınına İstanbul'a geçiş yapmasının nedenlerini anlattı.

Fenerbahçe'deki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen Rossi, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." dedi.

"MUSLERA LİGİN KALİTESİNİ ANLATTI"

Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Diego Rossi, 1 Ocak 2018'de altyapısından yetiştiği Penarol'den Los Angeles'a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi. Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Geçen sene Transfermarkt'taki değeri 20 milyon Euro olan Rossi, MLS tarihinde bu baraja ulaşan ilk futbolcu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, şu anda da 18 milyon Euro ile ligin en değerli futbolcusu konumundaydı. Uruguaylı yıldız, Los Angeles'ta 121 maça çıkarken, 59 gol atıp, 22 asist yaptı. Rossi, 18 Temmuz 2020'de 6-2 kazanılan Los Angeles Derbisi'nde 4 kez ağları havalandırarak, lig tarihinde bir maçta 4 gol atan 13. oyuncu oldu.



