Diego Rossi'ye 8 dakika yetti! Oyuna girdi, golünü attı Fenerbahçe'yi Sivas deplasmanında 1-0 öne geçirdi

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın henüz ilk Enner Valencia'nın yaşadığı ciddi sakatlıkla şoke oldu.

VALENCIA ŞOKU

Mücadelenin 5. dakikasında Ali Şaşal Vural ile çarpışan Ekvadorlu golcü yerden kalkamadı ve sahayı ambulansla terk etmek durumunda kaldı.

8 DAKİKADA GOL

Valencia'nın yerine 14. dakikada oyuna dahil olan Diego Rossi oyuna girdikten yalnızca 8 dakika sonra 22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olan oyuncuları en çok gol atan takım 17 golle Fenerbahçe oldu.

