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Diego Rossi'ye 8 dakika yetti! Oyuna girdi, golünü attı Fenerbahçe'yi Sivas deplasmanında 1-0 öne geçirdi

29.04.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de oyuna 14. dakikada dahil olan Rossi yalnızca 8 dakika sonra takımını öne geçirmeyi başardı. İşte detaylar...

Diego Rossi'ye 8 dakika yetti! Oyuna girdi, golünü attı Fenerbahçe'yi Sivas deplasmanında 1-0 öne geçirdi
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın henüz ilk Enner Valencia'nın yaşadığı ciddi sakatlıkla şoke oldu.

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19:00 İY
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

VALENCIA ŞOKU

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Mücadelenin 5. dakikasında Ali Şaşal Vural ile çarpışan Ekvadorlu golcü yerden kalkamadı ve sahayı ambulansla terk etmek durumunda kaldı.

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8 DAKİKADA GOL

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Valencia'nın yerine 14. dakikada oyuna dahil olan Diego Rossi oyuna girdikten yalnızca 8 dakika sonra 22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olan oyuncuları en çok gol atan takım 17 golle Fenerbahçe oldu.

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