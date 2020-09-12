Diego Simeone de koronavirüse yakalandı

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamın testinin pozitif çıkmasına rağmen virüsün etkilerini göstermediği ve evinde bireysel karantinada olduğu aktarıldı.
Atletico Madrid kulübünde Ağustos ayında 2 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. (Sporx)
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