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Diego Simeone'den Lionel Messi için olay yorum

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 22.06.2018 23:27 | Son Güncelleme

Arjantin'in dün Hırvatistan'a yenilmesinin ardından Diego Simeone'nin basına sızan Lionel Messi yorumları şok etkisi yarattı. Diego Simeone, Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli'ye de yüklendi.

Diego Simeone'den Lionel Messi için olay yorum

Arjantin, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'a 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. Mücadelenin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ve kaleci Wilfredo Caballero'nun yanı sıra hedef tahtasına oturtulan isimlerden biri de Lionel Messi'ydi.

Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin ülkesinin yaşadığı hezimetin ardından basına sızan Whatsapp konuşmaları ise gündem yarattı.

"TAKIMDA ANARŞİ VAR"
Atletico'daki yardımcısı German Burgos ile Whatsapp üzerinden sesli görüşme yaptığı ortaya çıkan Simeone, Arjantin Milli Takımı'ndaki liderlik eksikliğinden yakındı.

"Takımda anarşi var" diyen Arjantinli teknik adam, "Ne oyuncular ne de teknik heyet nezdinde takıma önderlik edebilecek hiçbir isim yok" yorumunu yaptı.

"HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"
Simeone'nin eleştiri oklarından nasibini alan isimlerden biri de Jorge Sampaoli idi. Mağlubiyetin tek sorumlusunun Sampaoli olduğunun altını çizen Atletico'nun hocası "Eğer bir hoca her şeyi berbat ederse bu, oyuncuların b.k olmasından daha kötü bir durumdur" ifadelerini kullandı.

MESSI ÇILDIRACAK!
Simeone'nin en çok konuşulan yorumu ise Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında yaptığı karşılaştırma oldu. Messi'nin Barcelona'da başarılı olma nedenini etrafındaki oyunculara bağlayan Simeone, Burgos'a şu soruyu sordu: "Eğer normal bir takımın başında olsan hangisini kadronda görmek istersin? Messi mi Ronaldo mu?" (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
lionel messi diego simeone arjantin milli takımı

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