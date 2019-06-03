SPOR

Dijon, Ligue 1'de kaldı

FRANSA HABERLERİ  | 03.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Ligue 1'de kaldı.

Dijon, Ligue 1'de kaldı

Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.

Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı. Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Marsilya'da Villas-Boas dönemiMarsilya'da Villas-Boas dönemi
PSG, Tuchel ile devam edecekPSG, Tuchel ile devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dijon ligue 1

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Griezmann'dan Türkiye itirafı

Griezmann'dan Türkiye itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Neymar'a 3 maç ceza

Neymar'a 3 maç ceza

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mbappe yine sahnede

Mbappe yine sahnede

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijon, Ligue 1'de kaldı

Dijon, Ligue 1'de kaldı

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

Marsilya'da Villas-Boas dönemi

PSG, Thomas Tuchel ile devam edecek

PSG, Tuchel ile devam edecek

Marsilya'da Rudi Garcia gönderiliyor

Marsilya'da Rudi Garcia yolcu

PSG, Kylian Mbappe'nin gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı

PSG Mbappe kararını açıkladı!

Kylian Mbappe'den ayrılık sinyali

Mbappe'den kafa karıştıran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.