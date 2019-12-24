Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

Android konu güvenlik olunca diğer mobil işletim sistemlerine göre (örneğin iOS gibi) daha çok sıkıntılar yaşıyor. Android açık kaynak kodlu ve dışarıdan uygulama yüklemeye izin veren yapısı Android’in kontrol altında tutulmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden sık sık Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar ile mücadele etmek zorunda kalan Google’ın başı yine tehlike bir virüs nedeniyle bir hayli dertte.

ANDROİD’TE TEHLİKENİN YENİ ADI: SORAKA

White Ops Threat Intelligence ekibinde çalışan bazı siber güvenlik uzmanları, Android’in uygulama mağazası Google Play Store’da çalışmalar yürütürken, 104 adet Android uygulamasında ortak bir zararlı yazılım bulunduğunu keşfetti. Bu ortak zararlı yazılımın adı ise Soraka takma isimli bir virüstü.

SORAKA REKLAMLARLA HACKER’LARA PARA KAZANDIRIYOR

Soraka virüsü, kullanıcı bilgilerini çalma veya kullanıcı verisi kopyalama gibi işlemler yapmadan, kullanıcılara sadece hem kilit ekranlarında hem de ana ekranlarında rahatsız edici reklamlar gösteriyor. Böylece, korsanlar kullanıcıların cihazlarını birer reklam makinesine dönüştürüyor ve gösterilen reklam başına çok kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabiliyor. Korsanlar tüm bunları yaparken yapay zekayı dahi kullanıyor. Android’teki yeni tehlikenin enteresan tarafı ise anti-virüs programlarının Soraka’ya hiçbir şekilde müdahale edememeleri. Çünkü o, tüm programlardan kendini korumayı başarıyor.