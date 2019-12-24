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Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

White Ops Threat Intelligence’ın siber güvenlik uzmanları, Android uygulama mağazası Google Play Store’da 104 tehlikeli uygulama daha buldu. Uzmanlar, Android uygulama reklamları sunan Soraka isimli virüsün esir aldığı 104 uygulamanın, en az 4.6 milyon kişiyi etkilediğini tespit etti. İşte o 104 uygulama…

Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

Android konu güvenlik olunca diğer mobil işletim sistemlerine göre (örneğin iOS gibi) daha çok sıkıntılar yaşıyor. Android açık kaynak kodlu ve dışarıdan uygulama yüklemeye izin veren yapısı Android’in kontrol altında tutulmasını oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden sık sık Android kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar ile mücadele etmek zorunda kalan Google’ın başı yine tehlike bir virüs nedeniyle bir hayli dertte.

ANDROİD’TE TEHLİKENİN YENİ ADI: SORAKA

White Ops Threat Intelligence ekibinde çalışan bazı siber güvenlik uzmanları, Android’in uygulama mağazası Google Play Store’da çalışmalar yürütürken, 104 adet Android uygulamasında ortak bir zararlı yazılım bulunduğunu keşfetti. Bu ortak zararlı yazılımın adı ise Soraka takma isimli bir virüstü.

SORAKA REKLAMLARLA HACKER’LARA PARA KAZANDIRIYOR

Soraka virüsü, kullanıcı bilgilerini çalma veya kullanıcı verisi kopyalama gibi işlemler yapmadan, kullanıcılara sadece hem kilit ekranlarında hem de ana ekranlarında rahatsız edici reklamlar gösteriyor. Böylece, korsanlar kullanıcıların cihazlarını birer reklam makinesine dönüştürüyor ve gösterilen reklam başına çok kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabiliyor. Korsanlar tüm bunları yaparken yapay zekayı dahi kullanıyor. Android’teki yeni tehlikenin enteresan tarafı ise anti-virüs programlarının Soraka’ya hiçbir şekilde müdahale edememeleri. Çünkü o, tüm programlardan kendini korumayı başarıyor.

ANDROİD’TEKİ SORAKA VİRÜSÜNDEN 4,6 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Android’teki Soraka tehlikesi, uzmanların aktardığına göre milyonlarca cihaza bulaştı. Uzmanların telaffuz ettiği rakam en az 4,6 milyon kullanıcının Soraka virüsünden etkilendiği yönünde. Soraka’nın nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair ise herhangi bir bilgi yok. Eldeki tek bilgi, Soraka’nın Rusça bir kelime olması nedeniyle, yazılımın Rusya’dan çıkmış olma ihtimali. Bu ihtimalin gerçek olması yüksek olsa da, bu Rusya’dan çıkan bir yazılım olduğunu kanıtlamaya yeterli değil. Eğer siz de Soraka’dan etkilenmiş olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki listede kodları yer alan uygulamalardan kurtulmayı hemen düşünmelisiniz.

ANDROİD’TEKİ TEHLİKELİ 104 UYGULAMANIN LİSTESİ

  • com.daily.wonderfull.moment
  • com.dailycostmaster.android
  • com.dangerous.writing.note
  • com.data.securite.data
  • com.days.daysmatter365.android
  • com.days.remind.calendar
  • com.detector.noise.tool
  • com.dodge.emoji.game
  • com.dog.bark.picture.puzzle
  • com.drink.water.remind.you
  • com.ezzz.fan.sleep.noise
  • com.fake.call.girlfriend.prank2019
  • com.fakecaller.android
  • com.fake.caller.plus
  • com.false.location
  • com.fancy.lovetest.android
  • com.fast.code.scanner.nmd
  • com.filemanagerkilopro.android
  • com.filemanagerupro.android
  • com.filemanageryo.android
  • com.filemanagerzeropro.android
  • com.find.difference.detective.little
  • com.find.you.lover.test
  • com.frame.easy.phone
  • com.frank.video.call.lite
  • com.free.code.scanner.nmd
  • com.free.lucky.prediction.test
  • com.funny.lie.truth.detector
  • com.funny.word.game.english
  • com.game.color.hunter
  • com.ice.survival.berg
  • com.idays.dayscounter.android
  • com.important.days.matter
  • com.instanomo.android
  • com.isleep.cycleclock.android
  • com.led.color.light.rolling
  • com.lite.fake.gps.location
  • com.lovetest.plus.android
  • com.love.yourself.women
  • com.lucky.charm.text
  • com.lucky.destiny.teller
  • com.magnifying.glass.tool
  • com.math.braingame.puzzle.riddle
  • com.math.iq.puzzle.riddle.braingame
  • com.math.puzzles.riddle.braingame
  • com.multiple.scanner.plus.nmd
  • com.my.big.days.counter
  • com.my.constellation.love.work
  • com.my.pocker.mobile.mirror
  • com.nanny.tool.data
  • com.nice.mobile.mirror.hd
  • com.nomophotoeditor.android
  • com.non.stop.writing
  • com.phone.lite.frame
  • com.phone.mirror.pro
  • com.pocker.pro.mobile.mirror
  • com.prank.call.fake.ring
  • com.phonecallmaker.android
  • com.pro.test.noise
  • com.puzzle.cute.dog.android
  • com.scan.code.tool
  • com.simple.days.counter
  • com.sleep.comfortable.sounds
  • com.sleep.in.rain
  • com.sleepassistantool.android
  • com.sleeptimer.android
  • com.smart.scanner.master.nmd
  • com.test.find.your.love
  • com.test.fortune.tester
  • com.test.lover.match
  • com.tiny.scanner.tool.nmd
  • com.wmmaster.android
  • com.word.fun.level.english
  • good.lucky.is.coming.hh
  • mobi.clock.android
  • my.lucky.goddness.today.test
  • newest.android.fake.location.changer
  • nmd.andriod.better.calculator.plus
  • nmd.andriod.mobile.calculator.master
  • nmd.android.best.fortune.explorer
  • nmd.android.better.fortune.signs
  • nmd.android.clam.white.noise
  • nmd.android.fake.incoming.call
  • nmd.android.good.luck.everyday
  • nmd.android.location.faker.master
  • nmd.android.multiple.fortune.test
  • nmd.android.scanner.master.plus
  • nmd.android.test.what.suitable
  • photo.editor.pro.magic
  • pic.art.photo.studio.picture
  • relax.ezzz.sleep.cradle
  • super.lucky.magican.newest
  • test.you.romantic.quize
  • well.sleep.guard.relax
  • your.best.lucky.master.test.new
  • com.ssdk.test
  • bedtime.reminder.lite.sleep
  • com.frank.video.call.lite.pro.prank
  • com.personal.fortune.text
  • com.daily.best.suit.you
  • com.false.call.trick
  • magicball.funnyapp.useful.crystal
  • yourdestinypredict.yourlifetest.amazingma gic
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Google android google play Soraka uygulama virüs

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