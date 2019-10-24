Dikkat çeken anket! Yerli savaş uçağı ve otomobile tam destek

Araştırma şirketi Areda Survey, 4 bin 500 kişi ile TEKNOFEST özelinde, Türkiye’nin kendi savunma sistemini geliştirmesi, yerli uçak ve otomobil üretimi konu başlıkları altında bir araştırma yaptı. Türklerden, yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek geldi.

TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ BAŞARILI BULUNDU

Araştırmaya katılanların, yüzde 64,3’ü TEKNOFEST etkinliklerini izleyip, başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 10,4’ü ise izleyip, başarılı bulmadığını, 25,3’ü ise izlemediğini belirtti. TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji alanında yeni buluşlara imza atmasını sağlayacağına inananların sayısı yüzde 90,3 iken, inanmayanların sayısı da yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

YÜZDE 72: TÜRKİYE KENDİ SAVAŞ UÇAĞINI YAPABİLİR

‘TEKNOFEST, Türkiye’nin havacılık alanında kendi savunma sanayisini geliştirmesine katkıda bulunur mu?’ sorusuna vatandaşların yüzde 79,3’ü evet derken, yüzde 20,7’si ise hayır cevabını verdi.

Aynı araştırmada, Türkiye’nin bir gün kendi savaş uçaklarını yapabileceğine inananların sayısı yüzde 72,3; inanmayanların sayısı ise 27,7 olarak belirlendi.