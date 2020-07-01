Dikkat! Farkında olmadan her gün Deep Web'e giriyorsunuz! Meğer o siteler...

İnternet, hem eğlence hem de iş amaçlı hayatınızda önemli bir yer kaplar. Ancak internet kullanımı zaman zaman tehlikeli bir hal alır. Bu tehlike, sizin yanlış kullanımınızdan kaynaklanabileceği gibi başkalarının sizi hedef alması sonucu da meydana gelebilir. Özellikle deep web, karanlık yönüyle korkularınızı haklı çıkarabilir.

İNTERNETİN KARANLIK YÜZÜ DEEP WEB NEDİR?

Deep web, arama motorları tarafından indekslenemeyen web sitelerinin yer aldığı bir sistemdir. Yani, Google'ı ya da Yandex'i kullanarak arama yaptığınızda ulaşamadığınız web siteleri, derin ağ anlamına gelen deep webi oluşturur. Örneğin; sosyal medya hesapları, tıbbi kayıtlar, online banka hesapları ve e-mail hesapları gibi kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptığınız tüm web siteleri, deep webde yer alır. Yani, aslında Instagram'a giriş yaptığınızda deep webde bulunan bir sayfaya erişmiş oluyorsunuz.

Deep web, korkulan bir kavram olsa da genellikle güvenlidir. Başkalarının Google'de arama yaparak sizin e-mail hesabınıza giriş yapamaması ya da WhatsApp'taki mesajlarınızı okuyamaması, deep webin size sunduğu gizlilik ve güvenliğin bir örneğidir. Bu güvenliği devam ettirmek için sizin de güçlü hesap şifreleri oluşturmak ve kamusal alanlarda Wi-Fi kullanırken dikkatli olmak gibi tedbirler almanız gerekir.