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Dikkat! Farkında olmadan her gün Deep Web'e giriyorsunuz! Meğer o siteler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sosyal medyaya fotoğraf yüklerken, Netflix'ten dizi izlerken, online bankacılık işlemlerini yaparken ve haber sitelerini takip ederken interneti kullanıyorsunuz. Peki gün içerisinde sık sık kullandığınız internet aslında ne kadar güvenli? İnternetin korkulan yüzü deep web nedir? Gün içerisinde defalarca deep webe giriş yaptığınızı öğrenseniz nasıl bir tepki verirdiniz? Cevaplar yazımızda!

Dikkat! Farkında olmadan her gün Deep Web'e giriyorsunuz! Meğer o siteler...

İnternet, hem eğlence hem de iş amaçlı hayatınızda önemli bir yer kaplar. Ancak internet kullanımı zaman zaman tehlikeli bir hal alır. Bu tehlike, sizin yanlış kullanımınızdan kaynaklanabileceği gibi başkalarının sizi hedef alması sonucu da meydana gelebilir. Özellikle deep web, karanlık yönüyle korkularınızı haklı çıkarabilir.

İNTERNETİN KARANLIK YÜZÜ DEEP WEB NEDİR?

Deep web, arama motorları tarafından indekslenemeyen web sitelerinin yer aldığı bir sistemdir. Yani, Google'ı ya da Yandex'i kullanarak arama yaptığınızda ulaşamadığınız web siteleri, derin ağ anlamına gelen deep webi oluşturur. Örneğin; sosyal medya hesapları, tıbbi kayıtlar, online banka hesapları ve e-mail hesapları gibi kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptığınız tüm web siteleri, deep webde yer alır. Yani, aslında Instagram'a giriş yaptığınızda deep webde bulunan bir sayfaya erişmiş oluyorsunuz.

Deep web, korkulan bir kavram olsa da genellikle güvenlidir. Başkalarının Google'de arama yaparak sizin e-mail hesabınıza giriş yapamaması ya da WhatsApp'taki mesajlarınızı okuyamaması, deep webin size sunduğu gizlilik ve güvenliğin bir örneğidir. Bu güvenliği devam ettirmek için sizin de güçlü hesap şifreleri oluşturmak ve kamusal alanlarda Wi-Fi kullanırken dikkatli olmak gibi tedbirler almanız gerekir.

DARK WEB NEDİR?

Deep web, internet ortamında ihtiyaç duyduğunuz gizliliği sağlasa da her zaman güvenli değildir. Özellikle sık sık deep web ile karıştırılan dark web, yani karanlık ağ sizi yasal olarak zor durumlara sokabilir. Dark web, deep webin yaklaşık %5'lik bir bölümünü ve internetin en karanlık katmanını oluşturur. Yasa dışı madde ve ruhsatsız silah ticareti, belgede sahtecilik, hacklenmiş Netflix ya da Spotify hesaplarının satışı gibi yasa dışı aktiviteler, dark webde yer alır. Bu açıdan bakıldığında karanlık ağı içerisinde barındıran deep web, tehlikeli bir hal alabilir.

Deep webi kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapamayacağınız sayfalara ulaşmak için kullanmak istediğinizde Tor isimli tarayıcıyı bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Tor, IP adresinizi saklayarak size anonimlik sağlar. Bu sayede, örneğin deep webde yer alan bir forumda görüşlerinizi paylaşırken kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz.

İnternetin farklı katmanları söz konusu olduğunda size hatırlatmamız gereken önemli bir nokta var: Deep webe ya da dark webe giriş yapmak yasa dışı değildir. Ancak, bu platformlarda zaman geçirirken bazı kaynaklardan yararlanmanız yasal sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple giriş yaptığınız web siteleri konusunda dikkatli olmanız gerekir.


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