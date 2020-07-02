Dikkat! Merkür retrosu başladı! İşin uzmanı hayatınızda yaşanacak değişimleri açıkladı...

Peki, Merkür retrosu nedir, hayatımızı nasıl etkiler? Detayları sizler için araştırdık..
Gezegenlerin evrendeki diziliş ve açılarının burçlar üzerinde başlıca etkiye sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. İlk olarak 18 Şubat 2020'de başlayan Merkür retrosu, 9 Mart 2020 tarihinde son buldu. Gezegen hareketlerini ve burçları inceleyen astrologlar, 17 Haziran'da ikinci Merkür retrosunun başladığını bildirdi. 12 Temmuz'a kadar devam edecek olan ikinci Merkür retrosu, Merkür gezegeninin hareketlerinin yavaşlamasıyla dünyada bazı değişimlerin olacağının habercisi haline geldi.
17 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar yengeç burcunda durağan hale geçen Merkür retrosuna karşı, yardıma muhtaç olan canlılara yardım edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 Haziran'a kadar tüm iyilik yapanların karşılık bulacağını söyleyen astrologlar, 19 Haziran'dan itibaren Merkür'ün retro olacağının altını çizdi. Retro konumuna geçtikten sonra yansıyan enerji azalacak ve bu durum 12 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek.
Astrolojik bir terim olan retro, gezegenlerin karakteristik özelliklerinde yavaşlama ve aksaklıkların yaşanması anlamına gelir ancak her zaman olumsuz durumları temsil etmez. Genelde retro dönemlerinde eski ve kaybedilmiş olan fırsatların yeniden gündeme gelmesi gözlemlenir. Bu yıl 17 Haziran'da ikinci defa geri hareketine başlayan Merkür, 12 Temmuz'da geri hareketini Yengeç Burcu üzerinde sonlandıracak. Bu süre içerisinde sıfırdan yeni bir işe başlamadan önce yarım kalan işleri bitirmek gerekiyor. Retro hakkında sık sık uyarılarda bulunan astrologlar, yeni iş anlaşması yapılırken dikkatli olunması gerektiğini ve yapılan tüm işlerin yedeklenmesi gerektiğinin önemini vurguluyor.
İnsanlar arası karşılıklı iletişim sürecini ilgilendiren Merkür gezegeni, retro dönemlerinde işini doğru şekilde gerçekleştiremez. Elbette bu durum karşılıklı anlaşmazlıkların, iletişim problemlerinin yaşanacağı anlamına gelir. Merkür'ün 17 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar yengeç burcunda sürecek seyahatinde de, iletişimde mantıktan ziyade duygusal bir sürecin gözleneceğini söylemek mümkün.
Astrologların dikkat çektiği teknolojik ürünlerin ise bu dönemde alınmamasında fayda var. Zira, bu süreçte alınan teknolojik aletlerin bozuk veya eksik çıkma ihtimali çok yüksek.
Merkür retrosunun yengeç burcunda olması içinizdeki çocuğun uyandığı dönemlere işaret eder. 17 Haziran ve 12 Temmuz arasında aldığınız kararlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Zira retro bittiğinde 'Ben bunu nasıl yaptım!' diye şikayet edebilirsiniz.
Bu retro döneminde, gidenler birer birer kapınızı çalacak. Özellikle eski sevgililerinizin döneceği bu zamanda, yelkenlerinizi hemen suyu indirmeden durun ve düşünün. Retro bittikten sonra tekrar gitme ihtimalleri olduğunu unutmayın.
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