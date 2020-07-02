Dikkat! Merkür retrosu başladı! İşin uzmanı hayatınızda yaşanacak değişimleri açıkladı...

Peki, Merkür retrosu nedir, hayatımızı nasıl etkiler? Detayları sizler için araştırdık..

2020 YILININ İKİNCİ MERKÜR RETROSU

Gezegenlerin evrendeki diziliş ve açılarının burçlar üzerinde başlıca etkiye sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. İlk olarak 18 Şubat 2020'de başlayan Merkür retrosu, 9 Mart 2020 tarihinde son buldu. Gezegen hareketlerini ve burçları inceleyen astrologlar, 17 Haziran'da ikinci Merkür retrosunun başladığını bildirdi. 12 Temmuz'a kadar devam edecek olan ikinci Merkür retrosu, Merkür gezegeninin hareketlerinin yavaşlamasıyla dünyada bazı değişimlerin olacağının habercisi haline geldi.

17 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar yengeç burcunda durağan hale geçen Merkür retrosuna karşı, yardıma muhtaç olan canlılara yardım edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 19 Haziran'a kadar tüm iyilik yapanların karşılık bulacağını söyleyen astrologlar, 19 Haziran'dan itibaren Merkür'ün retro olacağının altını çizdi. Retro konumuna geçtikten sonra yansıyan enerji azalacak ve bu durum 12 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSU YENGEÇ BURCUNDA

Astrolojik bir terim olan retro, gezegenlerin karakteristik özelliklerinde yavaşlama ve aksaklıkların yaşanması anlamına gelir ancak her zaman olumsuz durumları temsil etmez. Genelde retro dönemlerinde eski ve kaybedilmiş olan fırsatların yeniden gündeme gelmesi gözlemlenir. Bu yıl 17 Haziran'da ikinci defa geri hareketine başlayan Merkür, 12 Temmuz'da geri hareketini Yengeç Burcu üzerinde sonlandıracak. Bu süre içerisinde sıfırdan yeni bir işe başlamadan önce yarım kalan işleri bitirmek gerekiyor. Retro hakkında sık sık uyarılarda bulunan astrologlar, yeni iş anlaşması yapılırken dikkatli olunması gerektiğini ve yapılan tüm işlerin yedeklenmesi gerektiğinin önemini vurguluyor.