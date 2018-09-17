Dikkat! Öyle bir zararı çıktı ki...

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

Yumurta

Biftek

Jelibon

Patlamış mısır

Dondurma

Kurabiye

Patates kızartması

Gevrek

Kek

Çikolata

Ekmek

Peynir

Çerez

Hamburger

Kızarmış tavuk

Pasta

Cips



