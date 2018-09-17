Dikkat! Öyle bir zararı çıktı ki...

Michigan \u00dcniversitesi'nde yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada iki b\u00f6l\u00fcml\u00fck bir \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve i\u00e7eceklerin ard\u0131ndan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k yapan o \u00fcr\u00fcnleri tespit ettiler. \u0130\u015fte o 17 yiyecek...\nYumurta\n\nBiftek\n\nJelibon\n\nPatlam\u0131\u015f m\u0131s\u0131r\n\nDondurma\n\nKurabiye\n\nPatates k\u0131zartmas\u0131\n\nGevrek\n\nKek\n\n\u00c7ikolata\n\nEkmek\n\nPeynir\n\n\u00c7erez\n\nHamburger\n\nK\u0131zarm\u0131\u015f tavuk\n\nPasta\n\nCips\n\nPARTNERAyaklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce... Kuzey Kore'nin kad\u0131n askerleri...Bu uyar\u0131ya dikkat! Cips paketleri tehlike sa\u00e7\u0131yor\u00c7\u0131tay\u0131 \u00e7ok y\u00fckseltti! 24 ayar bifte\u011fi sosyal medyay\u0131 sallad\u0131
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