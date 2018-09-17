YEMEK

Dikkat! Öyle bir zararı çıktı ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o yiyecekleri açıkladı

Dikkat! Öyle bir zararı çıktı ki...

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

Yumurta

yumurta2

Biftek

biftek

Jelibon

jelibom

Patlamış mısır

popcorn

Dondurma

dondurma

Kurabiye

kurabiye

Patates kızartması

patates

Gevrek

gevrek

Kek

kek

Çikolata

çikolata (2)

Ekmek

ekmek

Peynir

peynir (2)

Çerez

cerez

Hamburger

hamburer

Kızarmış tavuk

kızarmış tavuk

Pasta

pasta

Cips

cips


PARTNERAyaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...Ayaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...
Bu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyorBu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyor
Çıtayı çok yükseltti! 24 ayar bifteği sosyal medyayı salladıÇıtayı çok yükseltti! 24 ayar bifteği sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamburger zarzrlı yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Fahriye Evcen hamile mi?

Fahriye Evcen hamile mi?

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Çukur'da son bomba! Nebahat Çehre Çukur'a mı transfer oldu?

Çukur'da son bomba! Nebahat Çehre Çukur'a mı transfer oldu?

Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mutfağınız ve yemeklerinizi düzene sokacak 8 mutfak sırrı

Mutfağınız ve yemeklerinizi düzene sokacak 8 mutfak sırrı

Bu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyor

Bu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyor

Çıtayı çok yükseltti! 24 ayar bifteği sosyal medyayı salladı

Çıtayı çok yükseltti! 24 ayar bifteği sosyal medyayı salladı

Daha güçlü uzun ve parlak saçlar için bu 3 malzemeyi karıştırmalısınız!

Daha güçlü uzun ve parlak saçlar için bu 3 malzemeyi karıştırmalısınız!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.