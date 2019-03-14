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Dikkat testiyle kendinizi sınayın! Farklı olanı bulabildiniz ?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 14.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat.

Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu.

Not: Cevaplar aşağıda

Dikkat testi: Kim hile yapıyor?

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi?
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Farklı olan resmi bulun.
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Hangi at diğerleri gib değil?
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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Anahtar Kelimeler:
dikkat testi test

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