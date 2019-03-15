Mynet Trend

Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde yolda ilerleyen sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç önce bariyerlere ardından yoldaki diğer 2 araca çarptı. 4 aracın hasar aldığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak yolun karşı şeridine saptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken trafikte yoğunluk yaşandı. O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ara. Bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere ve 2 araca çarpıyor. (İHA)

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Bir anda ortaya çıkan el izleyince anlaşıldıBir anda ortaya çıkan el izleyince anlaşıldı
Sıra dışı miting! Daha önce de imam kıyafetiyle yapmıştıSıra dışı miting! Daha önce de imam kıyafetiyle yapmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM kaza zincirleme dikkatsiz sürücü

En Çok Okunan Trend Haberler

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı... O anlar kamerada

Alev alev yanarak dışarı çıktı!

Böyle hırsızlık görülmedi! Valizin içinden çıkan el videoda anlaşıldı

Bir anda ortaya çıkan el izleyince anlaşıldı

Bağımsız belediye başkan adayından sıra dışı miting

Sıra dışı miting! Daha önce de imam kıyafetiyle yapmıştı

Rusya'da şoke eden olay! Marketin zemini çöktü

Markette dehşet anları! Yer yarıldı

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

İnanılmaz bir ustalıkla fizik kurallarını yeniden yazdı

Yok böylesi! İnanılmazı başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.