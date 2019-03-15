Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak yolun karşı şeridine saptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken trafikte yoğunluk yaşandı. O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ara. Bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere ve 2 araca çarpıyor. (İHA)

