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"Dil Ağacı Projesi" ile Türkçe öğrenmek daha kolay olacak

13.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dil Ağacı Projesi" ile Türkçe öğrenmek daha kolay olacak

"Dil Ağacı Projesi" ile gurbetçiler ve Türkiye'de eğitim gören yabancılar, Türkçeyi daha kolay öğrenebilecek.

Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Dil Ağacı Projesi" Kastamonu Üniversitesi Teknokent Binası'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Kastamonu Üniversitesinin koordinatörlüğünde sürdürülecek projede Türkiye'den Sakarya Üniversitesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği (YADOT), Almanya'dan Ruhr Ögretmenler Derneği, Belçika'dan Türk Dili Enstitüsü Uyum-Araştırma Merkezi, İtalya'dan Sapienza Üniversitesi proje ortağı olarak yer aldı.

Projede Türkçe öğrenmek isteyenler web üzerinden ücretsiz bağlanacakları "dilagacı.com" adresine girerek, ücretsiz olarak Türkçe eğitimi alabilecek. Ayrıca projenin özellikle bu alanda temel seviyede konuşma becerisinin gelişimi ile ilgili büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Harun İlçioğlu, açılış konuşmasında, yabancı öğrencilerin Türkçe öğreniminin zorluklarla dolu olduğunu vurguladı.

İlçioğlu, "Bizim yabancı öğrencilerimiz temelde TÖMER'de eğitime başlıyor ama 'Yanlış bir şey söyler miyim?' diye konuşmaktan korkuyorlar. 'Arkadaşlarım benimle dalga geçer mi?' diyor ya da bambaşka sebeplerden de olabiliyor bu durum. Bunun önüne geçmek için projeyi hayata geçirdik." dedi.

Öğrencileri korkularından uzaklaştıracak bir web uygulaması hayata geçirmek için projeyi hazırladıklarını anlatan İlçioğlu, "Bir web uygulaması hayata geçirelim dedik. Öğrenciyi yargılamayan, uygulamayı kullanırken hata yaptığında kimseyle dalga geçmeyecek, hata yaptığında kimsenin kızmayacağı bir uygulama. Öğrenciye de ücretsiz bir şekilde defalarca bu uygulamayı kullanabilirsin diyelim. Bu şekilde Türkçe öğrenmeyi kolaylaştırmayı hedefledik." diye konuştu.

Proje kapsamında Belçika'da sempozyum yapacaklarını ifade eden İlçioğlu, gurbetçi gençlerin de Türkçeyi rahatça konuşabilmesini önemsediklerini aktardı.

İlçioğlu, projenin 2024'ün mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek seminerle sona ereceğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün ise projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, dil öğreniminin önemine değindi.

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