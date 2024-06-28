Dil bilim nasıl yazılır? Dil bilim ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilim kelimesi “dil” ve “bilim” olmak üzere toplamda 2 sözcükten meydana gelmektedir. 2 ya da daha fazla kelimeden oluşan sözcükler yeni bir terimi karşıladığında birleşik sözcük sınıfına girmektedir. Bu bağlamda dil bilim sözcüğü de bir birleşik kelime olarak kullanılmaktadır. Birleşik sözcüklerin yazımında yaygın olarak hata yapıldığı için dil bilimi yazımı ile alakalı da imla yanlışları görülebilmektedir.

Dil bilim nasıl yazılır?

Yazılı iletişimlerde kelimeleri seçerken doğru kullanmak ve yazmak oldukça önemlidir. Manası bilinmeden kullanılan sözcükler, ortaya anlamı belli olmayan, ne anlatılmak istenildiği belirsiz olan cümlelerin çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden sözcüklerin hem yazım stilini hem de hangi anlamlarda kullanıldığını bilmek büyük önem arz etmektedir.

Sözcüklerin yazımı, telaffuzu ve manalarını öğrenmenin en kolay yöntemi Türk Dil Kurumunun resmî sözlük sayfasını ziyaret etmektir. Dil bilim kelimesi de yazımında sıklıkla imla hatası yapılan sözcüklerden biri olduğu için bu kelimenin nasıl yazıldığını öğrenmek için TDK sözlüklerine bakılmasında fayda vardır. Bu bağlamda dil bilim TDK’ye göre manası şudur:

(İsim) Dillerin yapısını, anlamlarını, gelişimini, aralarındaki ilişkileri biçim, ses, mana ve cümle bilgisi yönünden karşılaştırmalı ya da genel olarak inceleyen bilim; dil bilimi, filoloji, lengüistik, lisaniyat.

Dil bilim ayrı mı yazılır?

Dil bilim isminden de anlaşılabileceği üzere bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilim adının adı aynı zamanda bir birleşik sözcük olarak da bilinmektedir. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yaygın olarak “dilbilim” şeklinde bitişik olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu yazım kurallarına göre bazı birleşik sözcükler bitişik, bazıları ise ayrı olarak yazılmaktadır. Tam da bu esnada kullanıcılar tarafından dil bilim bitişik mi yazılır konusu kafa karışıklığının yaşanmasına neden olabilmektedir. Türk Dil Kurumu bünyesinde bulunan yazım kuralları içeriğindeki bilgiler ele alındığında bilim ya da bilgi ile meydana getirilen birleşik sözcüklerin her zaman ayrı yazılması gerektiği verisine ulaşıyoruz. Bu yüzden bu kelime her daim “dil bilim” şeklinde ayrı olarak kullanılmalıdır. Buna göre dil bilim doğru yazılışı şu şekildedir:

Dil bilim (doğru kullanım)

Dilbilim (yanlış kullanım)





