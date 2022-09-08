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  4. Dila Tarkan doğumhanedeki anlarını paylaştı! Şeyma Subaşı hemen yorum yaptı

Dila Tarkan doğumhanedeki anlarını paylaştı! Şeyma Subaşı hemen yorum yaptı

08.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren düğünle evlendikten sonra hamile olduğu sırada eşinin başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrenen Dila Tarkan doğum yaptı. Tarkan doğumhanede bebeğini kucağına aldığı anları paylaştı.

Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti. Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen sosyetik güzel, 27 Ağustos'ta oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne, doğumhanede yaşadıkları, heyecanı ve mutluluğu sevenleriyle paylaştı.

29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından doğumhanede yaşadıklarını "Luca Kartal Doğruer evde" notuyla paylaştı.

DGDFH

GÖBEK BAĞINI KESTİ

Böylece oğlunun adını ilk kez açıklayan DilaTarkan'ın bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi gördü. Hamilelik süresince eşine destek veren Dağhan Doğruer, doğumhanede de eşini yalnız bırakmadı. Doğruer, oğlunun göbek bağını kesti.

Şeyma Subaşı yakın arkadaşının o anları görünce duygulandı ve "Gözlerim doldu Dila! Ah aşklar" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dila Tarkan
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