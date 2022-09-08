Dila Tarkan doğumhanedeki anlarını paylaştı! Şeyma Subaşı hemen yorum yaptı

Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti. Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen sosyetik güzel, 27 Ağustos'ta oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne, doğumhanede yaşadıkları, heyecanı ve mutluluğu sevenleriyle paylaştı.

29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından doğumhanede yaşadıklarını "Luca Kartal Doğruer evde" notuyla paylaştı.

GÖBEK BAĞINI KESTİ

Böylece oğlunun adını ilk kez açıklayan DilaTarkan'ın bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi gördü. Hamilelik süresince eşine destek veren Dağhan Doğruer, doğumhanede de eşini yalnız bırakmadı. Doğruer, oğlunun göbek bağını kesti.

Şeyma Subaşı yakın arkadaşının o anları görünce duygulandı ve "Gözlerim doldu Dila! Ah aşklar" yorumunda bulundu.



