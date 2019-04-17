Dila Tarkan eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın kardeşiyle yeni aşka yelken açtı

Magazin dünyasının skandallarına, aşklarına çoğu zaman aklımız ermiyor. Gündeme düşen son aşk bombası ünlü sosyetik güzel Dila Tarkan ve çapkınlıklarıyla artık herkesin diline düşen Hakan Sabancı oldu.

Haber sadece bu kadar olsaydı klasik bir magazin haberi deyip bırakabilirdiniz ama olay yeni başlıyor.

Dila Tarkan'ı Şeyma Subaşı ile olan yakın arkadaşlığı ile tanıyanlar vardır. Ama kendisini Hacı Sabancı dolayısıyla da tanıyan vardır. Hacı Sabancı, Dila Tarkan'ın eski sevgilisi.

Evet Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı kardeş!..

Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile Coachella festivalinde görüntülendi. Ünlülerin akın ettiği festivalde iki kardeş sevgilileriyle mutluluk pozları veriyordu.

2017'de, Dila Tarkan Eser Yenenler'den, Hacı Sabancı da Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra iki isim bir süre birliktelik yaşamıştı.

O dönem bu haberleri kaçıranlar, yeni aşk haberini anlamakta büyük güçlük çekti.

Hacı Sabancı’nın eski, Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi Dila Tarkan, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı ve Hacı sabancı, ABD’de Coachella Festivali için bir araya geldiler.



