MAGAZİN

Dila Tarkan eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın kardeşiyle yeni aşka yelken açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı’nın eski, Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi Dila Tarkan, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı ve Hacı sabancı, ABD’de Coachella Festivali için bir araya geldiler.

Dila Tarkan eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın kardeşiyle yeni aşka yelken açtı

Magazin dünyasının skandallarına, aşklarına çoğu zaman aklımız ermiyor. Gündeme düşen son aşk bombası ünlü sosyetik güzel Dila Tarkan ve çapkınlıklarıyla artık herkesin diline düşen Hakan Sabancı oldu.

Haber sadece bu kadar olsaydı klasik bir magazin haberi deyip bırakabilirdiniz ama olay yeni başlıyor.

Dila Tarkan'ı Şeyma Subaşı ile olan yakın arkadaşlığı ile tanıyanlar vardır. Ama kendisini Hacı Sabancı dolayısıyla da tanıyan vardır. Hacı Sabancı, Dila Tarkan'ın eski sevgilisi.

Evet Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı kardeş!..

Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı ile Coachella festivalinde görüntülendi. Ünlülerin akın ettiği festivalde iki kardeş sevgilileriyle mutluluk pozları veriyordu.

2017'de, Dila Tarkan Eser Yenenler'den, Hacı Sabancı da Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra iki isim bir süre birliktelik yaşamıştı.

O dönem bu haberleri kaçıranlar, yeni aşk haberini anlamakta büyük güçlük çekti.

Hacı Sabancı’nın eski, Hakan Sabancı’nın yeni sevgilisi Dila Tarkan, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı ve Hacı sabancı, ABD’de Coachella Festivali için bir araya geldiler.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Demet Akalın'a ne oldu? Demet Akalın'a ne oldu?
Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dila Tarkan hacı sabancı hakan sabancı

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'ine bakın!

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

Murat Başoğlu davasında flaş gelişme

Davada flaş gelişme! Beraat etmişti ama...

Demet Akalın ameliyattan sonra paylaştı

Demet Akalın'a ne oldu?

Neslihan Yeldan seçimi eleştirince! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Esin Moralıoğlu: Kiloyla mücevher alırım

Bir döneme damga vurdu! 'Kiloyla mücevher alırım'

Demi Rose, Kleopatra oldu!

Seksi fenomen yine olay olmayı başardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.