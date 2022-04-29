Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı! "Kuğu gibisin"

27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor. Birçok dizi, sinema, reklam filmlerinde yer alan Deniz, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Dilan Çiçek Deniz, yırtmaçlı beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

Dekolteli pozunu paylaşan ünlü oyuncuya takipçileri sessiz kalmadı.

Deniz'in hayranları, "Kuğu gibisin", "Çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Koyu saçlarını sarı yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

38 yaşındaki Thor Saevarsson'un daha önce evlilik yaptığı ve eşinden üç çocuğu olduğu biliniyor.





