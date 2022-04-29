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Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı! "Kuğu gibisin"

29.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar, Yarına Tek Bilet gibi başarılı projelerde yer aldı. Henüz lisedeyken 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Günümüzün ünlü oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı! "Kuğu gibisin"

27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor. Birçok dizi, sinema, reklam filmlerinde yer alan Deniz, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Dilan Çiçek Deniz, yırtmaçlı beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Dekolteli pozunu paylaşan ünlü oyuncuya takipçileri sessiz kalmadı.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Deniz'in hayranları, "Kuğu gibisin", "Çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Koyu saçlarını sarı yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

38 yaşındaki Thor Saevarsson'un daha önce evlilik yaptığı ve eşinden üç çocuğu olduğu biliniyor.

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

Dilan Çiçek Deniz beyazlar içinde paylaştı!

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Dilan Çiçek Deniz
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