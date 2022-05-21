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  4. Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu oldu! 'Büyük bir ayrıcalıktı'

Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu oldu! 'Büyük bir ayrıcalıktı'

21.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Nişanlısı Thor Saevarsson'la evlilik hazırlığı yapan Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Kylie Minogue ve Peggy Gou ev sahipliğinde gerçekleşen bir markanın etkinliğine onur konuğu olarak katıldı.

Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu oldu! 'Büyük bir ayrıcalıktı'

Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.

Dilan Çiçek Deniz, projenin çekimleri tamamlanınca eski haline dönmüştü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düşmüştü.

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"DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK"

Geçtiğimiz haftalarda da İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yiyen Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerle sohbet etmişti. Güzel oyuncu "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna bu kez; "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım" diye yanıt vermişti.

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Dilan Çiçek Deniz
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