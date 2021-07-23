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Dilan Çiçek Deniz'den Kapadokya pozları!

23.07.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alev Alev dizisinde başrol oynayan Dilan Çiçek Deniz, Bodrum tatilinin ardından soluğu Kapadokya'da aldı. İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, Kapadokya tatilinden kareleri Instagram'dan paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'den Kapadokya pozları!

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Güzel oyuncu Bodrum tatilinin ardından, Kapadokya'da yaşayan annesini ziyarete gitti.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, burada verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz 10 yaş büyük sevgilisiyle dudak dudağaDilan Çiçek Deniz 10 yaş büyük sevgilisiyle dudak dudağa

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Deniz, beyaz elbisesi ile verdiği pozları 'Çocukluğum Kapadokya' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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