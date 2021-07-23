Dilan Çiçek Deniz'den Kapadokya pozları!

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Güzel oyuncu Bodrum tatilinin ardından, Kapadokya'da yaşayan annesini ziyarete gitti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, burada verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Deniz, beyaz elbisesi ile verdiği pozları 'Çocukluğum Kapadokya' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.
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