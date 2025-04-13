Hafsanur Sancaktutan'tan sevgilisi Kubilay Aka'nın yeni yaşında romantik kutlama

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerine ikinci bir şans veren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak oyuncu Kubilay Aka, 30. yaşına girdi. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Sancaktutan, Aka'ya "İyi ki doğdun gün ışığım" notuyla paylaştı.

"ADAM YOK PİYASADA" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok" yanıtıyla çok konuşulmuştu.



Sancaktutan'a daha sonra "Adam yok piyasada" ifadeleri hatırlatılınca "Alâsını buldum" yanıtını vermişti.