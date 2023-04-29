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Dilan Çiçek Deniz'den üzen haber! Ameliyat oldu

29.04.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşayan güzel oyuncudan üzen haber geldi. Dilan Çiçek Deniz'in omzundan ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz'den üzen haber! Ameliyat oldu

Geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile aşklarını ilan eden Dilan Çiçek Deniz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Dilan Çiçek Deniz'den üzücü haber geldi. Deniz omzundan ameliyat oldu. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak.

Dilan Çiçek Deniz

SnobMagazin'in haberine göre; bir ay dinlenecek olan Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medya Oyuncu karakteri

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