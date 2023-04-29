Dilan Çiçek Deniz'den üzen haber! Ameliyat oldu

Geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile aşklarını ilan eden Dilan Çiçek Deniz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Dilan Çiçek Deniz'den üzücü haber geldi. Deniz omzundan ameliyat oldu. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak.

SnobMagazin'in haberine göre; bir ay dinlenecek olan Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak.

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.

