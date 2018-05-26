Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

'Çukur' dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Göz kapaklarını ameliyatla düzelttiren ve cildindekileke ve pürüzleri PRP tedavisiyle azaltan Deniz'in değişimi dikkatlerden kaçmadı. Deniz, 6 ayda bir botoks ve dolgu yaptırıyormuş.

Dilan Çiçek Deniz'in göğüslerini de silikon yaptırdığı son dönemde konuşuluyordu.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmıştı. Yarışmada 2. olan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’yi 2015 yılında Miami’de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında temsil etmişti.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülüde “Yıldızı Parlayan” ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde “Sena Koçovalı” karakterini canlandırıyor..



