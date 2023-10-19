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Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına tepki yağdı! Hemen sildi

19.10.2023 12:53 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada İsrail saldırılarından bir süre sonra çektiği selfieleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e tepki yağdı. 3 günlük yas ilan edilmesini hatırlatan takipçilerin yorumları sonrası oyuncu paylaşımlarını sildi.

Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aktif bir isim. Son olarak paylaşımlar yapan Deniz beklemediği bir tepki gördüi

Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmasıyla tepki çekti.

3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı.

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Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi. Oyuncuya, "Bu fotoğrafları yayınlamak için doğru zaman mı?" şeklinde mesajlar gönderildi.

Tepkiler sonra Deniz, paylaşımı sayfasından kaldırdı.

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