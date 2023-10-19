Oyunculuğu beğenilmeyen Hande Erçel konuştu! "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum"

Hakan Sabancı ile aşkıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel ekranlara Bambaşka Biri dizisiyle döndü. Ancak Erçel'in dizideki oyunculuğu bir kesim tarafından hiç beğenilmedi ve eleştiri aldı.

Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere dair konuşan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel "Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de, ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" dedi.

"Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz" yorumunda bulunan Hande Erçel'in "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" cevabı olay oldu.

Hande Erçel'e "Bunlar kendini ne sanıyor", "Bergüzar bitti Hande başladı" eleştirileri kadar destek mesajları da geldi.





