MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'in son hali şaşırttı! "Neden kendine bunu yaptın"

Dilan Çiçek Deniz'in son hali şaşırttı! "Neden kendine bunu yaptın"

09.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Yazıcıoğlu ile beraberliğiyle sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Bir davete katılan Deniz’in yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Fransız askısı estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz'in son hali şaşırttı! "Neden kendine bunu yaptın"

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz yer aldığı projelerle de adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler çok şaşırdı.

En son Kusursuz Kiracı dizisinde TV ekranlarında yer alan Dilan Çiçek Deniz bir davete katıldı. 2. sayfa programı için röportaj veren Deniz’in çenesi ve gözlerindeki değişim dikkat çekti.

dilann

Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen ünlü isme sosyal medyada "Neden kendine bunu yaptın", "Şaşkınlıkla bakıyorum", "Gözlerinin güzelliğini bozmuş", "Ödemdir o", "Zaten güzeldin", "Olmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

dd

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali gündem olmuştu.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcılığa soyundu! "Sen Şahika'sın kendine gel"Şarkıcılığa soyundu! "Sen Şahika'sın kendine gel"
Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmişYasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş
Kalçası gündem oldu! Alişan kızıp mesaj attıKalçası gündem oldu! Alişan kızıp mesaj attı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..."

Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..."

Mısır'da köpek balığı dehşeti!

Mısır'da köpek balığı dehşeti!

Binlerce insanı dolandırdılar! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Binlerce insanı dolandırdılar! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.