Dilan Çiçek Deniz'in son hali şaşırttı! "Neden kendine bunu yaptın"

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz yer aldığı projelerle de adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler çok şaşırdı.

En son Kusursuz Kiracı dizisinde TV ekranlarında yer alan Dilan Çiçek Deniz bir davete katıldı. 2. sayfa programı için röportaj veren Deniz’in çenesi ve gözlerindeki değişim dikkat çekti.

Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen ünlü isme sosyal medyada "Neden kendine bunu yaptın", "Şaşkınlıkla bakıyorum", "Gözlerinin güzelliğini bozmuş", "Ödemdir o", "Zaten güzeldin", "Olmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali gündem olmuştu.



