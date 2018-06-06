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Dilan Çiçek Deniz: Şu an estetiğe ihtiyacım yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bir derginin ödül törenine katılan oyuncu Dilan Deniz Çiçek, cesur dekolte tercihiyle geceye damga vurdu. Genç oyuncu hakkında çıkan estetik dedikodularına da noktayı koydu

Dilan Çiçek Deniz: Şu an estetiğe ihtiyacım yok

Baltalimanı'ndaki bir mekanda gerçekleştiren ödül törenine katılan Çiçek, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Dudaklarına, burnuna ve çenesine estetik yaptırdığı söylenen 2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz iddiaları yalanladı.

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Estetik yaptırdığı konuşulan ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak açıklama yapan oyuncu, “Ben samimi bir açıklama yaptığımı düşünüyorum. Işıktan farklı çıkabiliyor fotoğraf. Estetik yaptırmak istersem yaptırırım. Asla karşı değilim 25 yaşındayım şu an gerek görmüyorum. Vücudumun herhangi bir yerine hiçbir estetik yaptırmadım” dedi.


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