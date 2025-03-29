SPOR

71
65
51
44
44
38
38
38
36
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2025 19:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasını Beşiktaş-Galatasaray mücadelesine sahne oldu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede gazeteci Serdal Ali Çelikler'in şampiyonluk kehaneti sosyal medyada gündem oldu.

Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesinde Serdar Ali Çelikler'in şampiyonluk kehaneti sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-kırmızılıların %95 oranında şampiyon olacağını söyleyen Çelikler canlı yayında Fenerbahçeli taraftarları üzdü.

"YENİLMEZSE %95 ŞAMPİYON OLUR"

Screenshot_1

Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray derbiyi kazanırsa bugün şampiyon olur. Yenilmezse %95 şampiyon olur." dedi.

"GALATASARAY YENİLİRSE..."

Screenshot_2

Sözlerine devam eden Çelikler, "Yenilirse de çarşamba gününe bir bakalım. Üç sonucun da ligin gidişatını ilgilendirdiği bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:30
Beşiktaş Beşiktaş
-
Galatasaray Galatasaray

Derbide ilk 11'ler belli oldu!Derbide ilk 11'ler belli oldu!
Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki!
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler haberler beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Alınan kararı duyurdu! "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı: "Bundan sonra..."

Espressolab'da oturanlar ile mitingden dönenler arasında kavga: Sandalyeler hava uçuştu

Espressolab'da oturanlar ile mitingden dönenler arasında kavga: Sandalyeler hava uçuştu

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi kehaneti! "Kaybedecekler..."

Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki!

Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki!

Derbide o oyuncunun son şansı! Boş geçerse...

Derbide o oyuncunun son şansı! Boş geçerse...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.