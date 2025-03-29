Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesinde Serdar Ali Çelikler'in şampiyonluk kehaneti sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-kırmızılıların %95 oranında şampiyon olacağını söyleyen Çelikler canlı yayında Fenerbahçeli taraftarları üzdü.

"YENİLMEZSE %95 ŞAMPİYON OLUR"

Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray derbiyi kazanırsa bugün şampiyon olur. Yenilmezse %95 şampiyon olur." dedi.

"GALATASARAY YENİLİRSE..."

Sözlerine devam eden Çelikler, "Yenilirse de çarşamba gününe bir bakalım. Üç sonucun da ligin gidişatını ilgilendirdiği bir maç olacak." ifadelerini kullandı.