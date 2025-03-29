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Mustafa Sandal'dan Maltepe'deki mitinge destek gecikmedi! 'Helal olsun'

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP miting çağrısında bulunmuştu. Bugün Maltepe'de yüz binlerce vatandaş İmamoğlu'na destek olmak amacıyla toplandı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan Maltepe'deki mitinge destek gecikmedi.

Mustafa Sandal'dan Maltepe'deki mitinge destek gecikmedi! 'Helal olsun'
Öznur Yaslı İkier

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle devam ediyor.

Miting alanında erken saatlerden itibaren kalabalıklar toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge 2,2 milyon kişinin katıldığını iddia etti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü isimlerden de Maltepe'deki mitinge destek gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından peş pepe paylaşımlar yaptı.

sandal

Ünlü isim önce; ''Hak Hukuk Demokrasi ve Adalet için bugün Maltepe'de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan elinde kalbinde Türk Bayrağını dalgalandıran tüm yüreklere helal olsun'' dedi.

SANDAL 1

Mustafa Sandal daha sonra; 'Bu ölçekte biriken enerjinin müntenha sonuca ulaşmaması fizik kuralları açısından mümkün değildir. Anlayana!' ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sandal ekrem imamoğlu operasyonu
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