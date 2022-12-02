Dilan Çiçek Deniz sütyensiz pozuyla Instagram'ı salladı! Transparan eteğine bir bakan yine baktı

Kal filmindeki sevişme sahneleriyle çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, bu defa cesur tarzıyla ilgi odağı oldu. Siyah transparan eteğiyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, derin göğüs dekoltesini göstermekten geri durmadı.

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı, Melisa Döngel ve Demet Evgar gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla da magazin alemini meşgul etmişti.

Yönetmen nişanlısı Thor Saeversson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz'in Kal filmindeki ateşli sahneleri uzun süre gündemden düşmedi.

Üniversitede edebiyat eğitimi alan Dilan Çiçek Deniz, modellik yapmaya başlayınca hayatı değişti.

Güzelliğiyle kısa sürede keşfedilen Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlamıştı.



