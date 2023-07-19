Dilan Çıtak kendisini büyüten babasına özlemini paylaştı! "Neden kimse sen gibi değil..."

Dilan Çıtak'ın, İbrahim Tatlıses tarafından kabullenilmesi uzun bir süre almıştı. Bir süre babasıyla küs olan Çıtak'ın yanında uzun yıllar manevi babası vardı.

Annesi ve kendisini büyüten Cem Çıtak sayesinde Tatlıses'in kızı olmadığını bilmediği yıllarda iyi eğitim aldırılan Çıtak Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Her fırsatta öğrendiği her şeyin babası Cem Çıtak sayesinde olduğunu söyleyen Dilan Çıtak'tan bir paylaşım geldi.

Cem Çıtak'ın fotoğraflarını paylaşan Dilan Çıtak babasına duyduğu özlemi paylaştı. İbrahim Tatlıses'in kızı paylaşımında "Neden hiçbir şey seninle konuştuğumuz gibi değil baba? Neden kimse sen gibi değil ya da senin küçük kızın olarak karmama izin vermedi hayallerime koştuğum bu yollar bana" yazdı.





