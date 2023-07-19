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Nurgül Yeşilçay euro'nun son durumunu görünce paylaştı

19.07.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık zamlarla ilgili paylaşımlar yapan Nurgül Yeşilçay, euro'nun son durumunu görünce de sessiz kalmadı. Nurgül Yeşilçay boyunu geçen oğluyla pozunu paylaşarak güldüren bir benzetme yaptı.

Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Veda Mektubu dizisi ile ekranda olan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada zamları yakından takip eden oyuncu bu sefer de euro'nun 30 TL'yi aşmasının ardından paylaşımda bulundu.

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Güzel oyuncu boyuna ulaşan oğlunu paylaşarak euro-TL benzetmesi yaptı ve hayranlarını güldürdü.


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Nurgül Yeşilçay Oyuncu

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