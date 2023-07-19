Nurgül Yeşilçay euro'nun son durumunu görünce paylaştı

Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Veda Mektubu dizisi ile ekranda olan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada zamları yakından takip eden oyuncu bu sefer de euro'nun 30 TL'yi aşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu boyuna ulaşan oğlunu paylaşarak euro-TL benzetmesi yaptı ve hayranlarını güldürdü.



