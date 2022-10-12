Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kimdir? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'ın hayatı ve biyografisi!

Mayıs'ta nişanlanarak evlilik için ilk adımı atan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi. Çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kimdir? İşte Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'ın hayatı ve biyografisi...

DİLAN ÇITAK TATLISES'İN ANNESİ IŞIL ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile birliktelik yaşadı.

İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın Dilan isminde kızları oldu. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmedi. Bun sebeple Işıl Çıtak, ikinci kez evlendi.

Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır.

Dilan uzun yıllar boyunca baba olarak Cem Çıtak'ı tanımıştır.

DİLAN ÇITAK - LEVENT DÖRTER AŞKI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter evlendi.

Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı.



Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.



Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.



