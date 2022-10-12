İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak ile evlenen Levent Dörter'in biyografisi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi. Mayıs'ta nişanlanarak evlilik için ilk adımı atan çiftin düğününde çekilen fotoğraflarda mutlulukları yüzlerinden okundu. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? İşte Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in biyografisi...

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980 yılında Ankara'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bitiren Levnet Dörter, müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı.

Levent Dörter, 1996'dan bu yana profesyonel olarak İstanbul'da sahne alıyor.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı.

Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.

DİLAN ÇITAK - LEVENT DÖRTER AŞKI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter evlendi.

Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı.



Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.



Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.



