MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak ile evlenen Levent Dörter'in biyografisi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak ile evlenen Levent Dörter'in biyografisi!

12.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi. Önceki akşam dünyaevine giren çiftin mutluluğu yüzlerindne okunud. Çiftinin nikah şahitleri Polat Yağcı, Tan Taşcı ve Erhan Bayrak oldu. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi ünlü çift ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Levent Dörter nereli ve kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak ile evlenen Levent Dörter'in biyografisi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi. Mayıs'ta nişanlanarak evlilik için ilk adımı atan çiftin düğününde çekilen fotoğraflarda mutlulukları yüzlerinden okundu. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? İşte Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in biyografisi...

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980 yılında Ankara'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bitiren Levnet Dörter, müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı.

Levent Dörter, 1996'dan bu yana profesyonel olarak İstanbul'da sahne alıyor.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı.

Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kimdir? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'ın hayatı ve biyografisi!Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kimdir? Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'ın hayatı ve biyografisi!

DİLAN ÇITAK - LEVENT DÖRTER AŞKI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter evlendi.

Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

ddd

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı.
dddd

Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.
dd

Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı estetiksiz haliyle şaşırttı!Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı estetiksiz haliyle şaşırttı!
Sözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedirSözleri gündem oldu: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses dilan çıtak tatlıses levent dörter yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.