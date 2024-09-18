Dilan Çıtak Tatlıses uçakta hostesle kavge edince karakolluk olmuştu! Uçaktan indirilince apronda polis memuruyla da tartışmış! “Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?”

İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri babası ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak son günlerde babası ile yeniden bir kriz yaşamış ve soyadını kullanmamak için harekete geçmişti.

Dilan Çıtak şimdi de TÜRK Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkardığı ve kendisini uyaran kabin memuruna saldırdığı görüntüleriyle gündemdeydi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Kabin memuruna parmak sallayan ve "Hayır, sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen bana bağırdın. Sen kimsin ya? Sen hayırdır bu muamele nedir? Terbiyesiz. Gerizekalı ya ben bunu döverim" dediği görülen Dilan Çıtak bu olayın ardından THY tarafından kara listeye alınmış ve polis eşliğinde karakola götürülmüştü.

POLİS MEMURUYLA DA TARTIŞTI

EkolTv'de yer alan habere göre; Dilan Çıtak'ın uçaktan indirilince apronda polis memuruyla da tartıştığı görüntüleri ortaya çıktı.

'NE OLACAĞINI SANIYORSUN DELİKANLI?'

İfadesini almak üzere Havalimanı Polis Noktasına götürülmek istenen Çıtak, polis memurlarına “Ne olacağını sanıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Dilan Çıtak'ın polis memuruna bağırdığı ve 'delikanlı' diyerek hitap ettiği o anlar kısa sürede gündem oldu.