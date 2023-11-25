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Dilan-Engin Polat çiftinin mali müşaviri itiraf etti! 1 milyarı aşkın naylon fatura kesildi

25.11.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Bir süredir gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanması hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Polat ailesinin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. İtirafçı olan Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada, svukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı olan Zümrüt Yerebakan, Polatlara ait olan markalardan birine sahte fatura düzenlendiğini anlattı.

TÜM BELGELERİ EMNİYETE TESLİM ETTİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelilme yaşandı.

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Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan mal müşavir Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı. Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini ifade etti.

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SİSTEMİN NASIL KURULDUĞUNU ANLATTI

Zümrüt Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı.

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Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Polatlara ait olan bir firmaya sahte fatura düzenlendi.

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ALEYHİNE İFADE VERMEMESİ İÇİN TEHDİT ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi. Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.


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