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Dilan Polat cezaevinden yakın arkadaşına haber gönderdi! Bakın ne istedi

12.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Hakkında tutuklanma kararını duyunca "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlamaya başlayan Dilan Polat yakın arkadaşı Sevim Alan'a mesaj göndermiş. Sevim Alan sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Dilan Polat cezaevinden yakın arkadaşına haber gönderdi! Bakın ne istedi

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Nilda adında bir kızı ve Milan Efe adında bir erkek çocuğu olan Dilan Polat tutuklandığı günden beri çocuklarına ne olacağıyla ilgili yorumlarla da gündeme geliyor.

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Ekran Alıntısı

Tutuklandığı gün "Oğlum sana kim bakacak?" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

sevim

Daha önce arkadaşının Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.

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Dilan Polat sosyal medya
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