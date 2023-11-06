Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? "Elektronik kelepçeyle yargılanabilir"

Avukat Feyza Altun son günlerde sık sık açıklamalarıyla gündeme geliyor. 2. Sayfa’ya katılan Altun, Dilan Polat’ın itiraz talebiyle tutuksuz yargılanabilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

“Dilan Polat elektronik kelepçeyle yargılanabilir ve böylece kaçma şüphesi ortadan kalkabilir” diyen Feyza Altun, Polat’ın böyle bir durumda sosyal medyayı kullanacağını düşünmediğini ifade etti.

Dilan Polat'ın ayrıca Silivri Cezaevi'ne giderken yanındaki iki polise paniğe kapılarak ve zaman zaman ağlayarak “Korkuyorum içeride nasıl bir ortam var, benim ne yapmam gerekiyor” diye sorduğu iddia edildi.

Her iki kadın polis ise Polat'a "Merak etme devlet seni güvence altına aldı, artık güvendesin" dedi.





