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Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti! 'Her türlü saygısızlığı yapıp...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 11:21
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Kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlamadan 10 ay tutuklu kalan ve 19 Ağustos'ta tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat, soluğu Ankara'da aldı. Anıtkabir'i ziyaret eden Dilan Polat'ın paylaşımı tepkiyle karşılandı.

Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti! 'Her türlü saygısızlığı yapıp...'

Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra eski hayatına dönmüştü. "Söylemezsem Olmaz" programında geçtiğimiz günlerde Didem Delen, çiftin boşanacağını iddia etmişti.

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Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili olan mahkemeleri var. Başvuru yapılmış boşanma için. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil... Altında çok farklı sebepler var." demişti.

Boşanma iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Dilan Polat, “Söyleyin de o tarihte orada olalım” diyerek iddiaları yalanlamıştı. Eşi Engin Polat'la yemeğe çıkan Dilan Polat, eşine "Ev bakıyormuşsun. Seni ziyarete gelirim" dedi ve tiye almıştı.

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SOLUĞU ANITKABİR'DE ALDI, PHOTOSHOP'LU FOTOĞRAF PAYLAŞTI!

Boşanma iddialarının ardından sık sık eşi Engin Polat'la aşk paylaşımları yapan Dilan Polat, Anıtkabir'e gitti. Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaşan Polat'ın photoshop yapması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımı da tepkiyle karşılandı.

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"Çok rol yapıyorsunuz?" , "Kurduğu ülkeye her türlü saygısızlığı yapıp önünde poz vermeniz?" , "Bütün tuşlara basıyor" yorumları yapıldı.

O yorumlardan bazıları...

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