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Dilan Polat'ın Silivri günleri bitti! Onun da cezaevi değiştirildi! Sıla Doğu, Candan kardeşlerle birlikte...

17.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Dilan Polat'ında Silivri günleri bitti. Onun da cezaevi değiştirildi...

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi.

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Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kalmıştı.

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Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre Dilan Polat'ında Silivri günleri bitti ve kardeşi Sıla Doğu'nun yanından ayrıldı. Erdinç paylaşımında; akşam saatlerinde Adalet Bakanlığından gelen bir yazı sebebiyle Dilan Polat'ın yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildiğini açıkladı.

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Sıla Doğu ise Bahar ve Candan kardeşlerle bir süre birlikte kalacak.

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