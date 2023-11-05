Dilan Polat'ın yardımcısı Şule paylaştı! "Altınlar verilirken buradaydım şimdi de..."

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule sosyal medyada bir süredir merak ediliyordu. Polat Ailesi'nin yardımcısı Şule geçtiğimiz aylarda aniden işten ayrılmış birkaç gün sonra geri dönmüştü.

Dilan Polat ve ailesinin tutuklanması sonrası herkes Şule'yi merak etti. Şule ise Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve Dilan Polat'ın evinde çocuklara baktığını söyledi.

Şule açıklamasında "Buradayım ya burada, bu altınlar, paralar verildiği zaman mutlu huzurlu buradaysam en zor ağır günde de buradayım" dedi.



Çocuklara baktığını söyleyen Dilan Polat'ın yardımcısı daha sonra fenomenin kızıyla da videosunu paylaştı.





