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Dilan Polat'ın yardımcısı Şule paylaştı! "Altınlar verilirken buradaydım şimdi de..."

05.11.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Adliye koridorlarında “Oğlum sana kim bakacak” diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule TikTok'tan paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söyledi.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule paylaştı! "Altınlar verilirken buradaydım şimdi de..."

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen yardımcısı Şule sosyal medyada bir süredir merak ediliyordu. Polat Ailesi'nin yardımcısı Şule geçtiğimiz aylarda aniden işten ayrılmış birkaç gün sonra geri dönmüştü.

Dilan Polat ve ailesinin tutuklanması sonrası herkes Şule'yi merak etti. Şule ise Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve Dilan Polat'ın evinde çocuklara baktığını söyledi.

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Şule açıklamasında "Buradayım ya burada, bu altınlar, paralar verildiği zaman mutlu huzurlu buradaysam en zor ağır günde de buradayım" dedi.
Ekran Alıntısı
Çocuklara baktığını söyleyen Dilan Polat'ın yardımcısı daha sonra fenomenin kızıyla da videosunu paylaştı.

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