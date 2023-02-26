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Dilan Polat kimdir? Dilan Polat'ın mesleği nedir?

26.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat son dönemlerde gündemden düşmüyor. "Dilan Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilan Polat'ın mesleği nedir?" soruları merak ediliyor.

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat'ın mesleği nedir?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve Taha Duymaz hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat, hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dilan Polat kimdir, mesleği ne?" soruları merak ediliyor.

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

Dilan Polat, Katarsis programında ilk kez yaşadığı trajik olayın detaylarını paylaştı.

Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söyledi. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan 7 tane kurşun çıktığını dile getirdi.

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