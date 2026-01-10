MAGAZİN

Can Yaman serbest bırakıldı! Soruşturmada yeni gelişme

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakıldı.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında bugün 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirilmişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.

CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI

Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakıldı.

