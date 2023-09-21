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Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"

21.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat katıldığı canlı yayında söyledikleriyle yine gündem oldu. Yayına altın tozu getiren Polat "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunun sorulmasının üzerine servetini nasıl elde ettiğini açıkladı.

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat katıldığı canlı yayında hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı.

"NE OLDU DA BU KADAR PARAYI BULDUNUZ?"

İkinci Sayfa sunucularından olan Müge’nin "Herkes şunu merak ediyor. Yola çıktığınızda eşinin çok fazla parası yok, sende de belirli. Siz ne oldu da bu kadar parayı buldunuz? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sormasının üzerine Dilan Polat şu açıklamayı yaptı: "Aslında bu değirmenin suyu bir anda gelmiyor. Biz Engin'le 18 yıl oldu tanışalı. Evet çok küçükken güzel işler başaramadık ancak biz evlendikten sonra çok çalıştık. Engin ticaret adamı. Benim hayatım boyunca kötü günlerim olmadı. Ben zaten istediğim yere gidiyordum.

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"DAYIM ÇOK BİLİNMİŞ BİR İŞ ADAMI"

Benim dayım zaten çok bilinmiş bir iş adamı. Gebze'de fabrikası var, birçok inşaat yapıyor. Engin askerden geldikten sonra dayım onda o ışığı gördü. Engin çok başarılı ve tuttuğunu koparan bir adam. Ona birkaç iş verdi. Engin alüminyum dış cephe işine girdi."

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"YANİ BİR EL DEĞDİ HAYATINA"

Gülşen'in "Yani bir el değdi hayatına. Engin durup dururken Engin olmadı" demesinin üzerine Dilan Polat "Tabii ki, sana bir proje verildiğinde paran olması gerekiyor. Ama biz aile desteği aldığımız için biraz dayımdan, biraz Engin'in ailesinden bu projeyi alabildik. Engin o zaman 21 yaşında filandı. İlahiyat fakültesinin dış cephesini düzenledi. O dönemin parasıyla dünyanın parasını kazandı. Onun üstüne başka projeler de aldı" dedi.

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"GÜLŞEN, DEMET AKALIN, EBRU DESTAN..."

"Ben o dönem doğum fotoğrafçılığı yapıyordum" diyen Dilan Polat açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Böyle böyle derken istediğimiz arabayı aldık. Sonra ben güzellik merkezi açmak istediğimi söyledim. Şimdi dünya çapında şubelerimiz var. Kapının önünde kuyruk oldu. Ben doğum fotoğrafçılığı yaparken Gülşen'in, Ebru Destan'ın, Demet Akalın'ın ve birçok ünlü ismin fotoğraflarını çektim. Sosyal medya benim reklam kapım oldu. 10 kazanıyorsam 2'sini, 3'ünü reklama yatırdım. Sonra bir makinede sorun yaşadık. Engin o makineyi bize üretti. Bizim makine parkurumuzu Engin kurdu. Böylece biz sadece şube değil makine de sunmaya başladık"

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