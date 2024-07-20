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Dilan Polat tahliye mi oluyor? O güne işaret edildi! Eksik evraklar tamamlanıyor...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 10:41
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklandı. İddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından 909 sayfalık MASAK raporu da ortaya çıktı. Bu raporun ardından tutukluluğa itiraz edildi. 5 kişi için karar verilirken Dilan Polat için o güne işaret edildi.

MYNET- Aylardır devam eden Dilan Polat ve Engin Polat davasında büyük bir merakla beklenen MASAK raporu çıktı. Tam 909 sayfadan oluşan raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu ifadeleri yer aldı.

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Ayrıca raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı. Bu durumda tahliye olmaları beklenen Polat çifti hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

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TUTUKLULUĞA DEVAM DENDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; MASAK raporundan sonra Polatlar'ın tutukluğuna itiraz edildi. Tutukluluğa itirazı değerlendiren 4. Ağır Ceza Mahkemesi cezaevindeki 5 sanıktan dördü için tutukluluğa devam kararı verdi.

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O GÜNE İŞARET EDİLDİ

Dilan Polat içinse eksik evraklar tamamlandıktan sonra pazartesi günü değerlendirme yapılacağı açıklandı.

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Dilan Polat engin polat
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