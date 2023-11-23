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Dilan Polat'tan 'intihar' telefonu! Engin Polat'ı aradı, avukatları hemen cezaevine koştu

23.11.2023 20:55 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'la ilgili 'intihar etmek istiyor' iddiası gündem yarattı. Türkiye'nin aylardır en çok konuştuğu olay olan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak iddiayı gündeme taşıdı. İddialara göre; Dilan Polat, farklı bir cezaevine nakledilen eşi Engin Polat'ı arayarak, 'İntihar etmek istiyorum' dedi. Söz konusu telefon görüşmesi sonrası avukatlarının ise acil olarak cezaevine gittiği belirtildi.

Dilan Polat'tan gelen 'intihar ' telefonu eşi Engin Polat'ı şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak gelişmeyi gündeme taşıdı.

DİLAN POLAT VE EŞİ ENGİN POLAT TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; 5 Kasım'da tutuklandıktan sonra farklı cezaevlerine nakledilen Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Marmara Cezaevi’nde bulunan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan kocası Engin Polat’la telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozulduğunu anlattığı belirtildi.

DİLAN POLAT: "İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM"

Konuşmanın devamında ise Dilan Polat eşine “intihar etmek istiyorum” diye haykırdı.

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AVUKATLARI ACİL OLARAK CEZAEVİNE GİTTİ

Söz konusu telefon görüşmesi sonrası avukatlarının ise acil olarak cezaevine gittiği aktarıldı.


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