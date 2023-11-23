Dilan Polat'tan 'intihar' telefonu! Engin Polat'ı aradı, avukatları hemen cezaevine koştu

Dilan Polat'tan gelen 'intihar ' telefonu eşi Engin Polat'ı şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak gelişmeyi gündeme taşıdı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; 5 Kasım'da tutuklandıktan sonra farklı cezaevlerine nakledilen Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Marmara Cezaevi’nde bulunan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan kocası Engin Polat’la telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozulduğunu anlattığı belirtildi.
Konuşmanın devamında ise Dilan Polat eşine “intihar etmek istiyorum” diye haykırdı.
Söz konusu telefon görüşmesi sonrası avukatlarının ise acil olarak cezaevine gittiği aktarıldı.