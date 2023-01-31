Dilan Polat uçağını kaçırınca kocası uçak kiraladı... Paylaşımı yine eleştiri topladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat zenginliğini göstermeyi seviyor. Lüks yaşantısı ve eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı pahalı hediyeler, yollarına sürekli döktüğü güller ve "Bu kadarı da görgüsüzlük!" yorumlarına neden olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ve çok konuşan Dilan Polat son olarak yurt dışına gitmek için yola çıktı ama uçağını kaçırdı.

Havaalanından paylaşım yapan fenomenin kocası hemen uçak kiraladı. O anları paylaşan Dilan Polat inandırıcılıkta sınıfta kaldı.

Dilan Polat'ın paylaşımlarına "Dizide oyna sen"," Görgüsüzlük", "Planlı görgüsüzlük", "Ya resmen kurgu" yorumları geldi.

