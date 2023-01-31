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Dilan Polat uçağını kaçırınca kocası uçak kiraladı... Paylaşımı yine eleştiri topladı

31.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından lüks yaşantısının her anını paylaşan Dilan Polat, yine gündemde. Adana'da yurt dışı uçağını kaçıran fenomenin kocası uçak kiraladı. Dilat Polat o anları paylaşınca sosyal medyada "Planlı görgüsüzlük" yorumları yağdı.

Dilan Polat uçağını kaçırınca kocası uçak kiraladı... Paylaşımı yine eleştiri topladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat zenginliğini göstermeyi seviyor. Lüks yaşantısı ve eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı pahalı hediyeler, yollarına sürekli döktüğü güller ve "Bu kadarı da görgüsüzlük!" yorumlarına neden olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ve çok konuşan Dilan Polat son olarak yurt dışına gitmek için yola çıktı ama uçağını kaçırdı.

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Havaalanından paylaşım yapan fenomenin kocası hemen uçak kiraladı. O anları paylaşan Dilan Polat inandırıcılıkta sınıfta kaldı.

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Dilan Polat'ın paylaşımlarına "Dizide oyna sen"," Görgüsüzlük", "Planlı görgüsüzlük", "Ya resmen kurgu" yorumları geldi.

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