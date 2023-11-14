Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa itiraz etti! Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?

Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın cezaevinde zor günler geçirdiği ve 4-5 kişilik koğuşta kaldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Polat dosyasını takip eden Emrullah Erdinç aileye dair yeni açıklamalarda bulundu. Gazeteci günlerdir tutuklu olan Polat ve ailesinin tutukluluğuna itiraz edilip edilmediğini araştırdı.

Erdinç açıklamasında "Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan kişilerin itiraz hakkı doğdu, ben bugün yapılır diye bekledim. Dilan Polat'ın avukatını aradım, izin almadığım için ismini söylemeyeceğim. Tutukluluğa itiraz edip etmediklerini sordum ama cevap alamadım. Sonra haber kaynaklarımla görüşmeler yaptım. Tutukluluğa itirafın yapılmadığını öğrendim. Ben de beklerken Polat ailesi başta olmak üzere Doğu ailesinin hiçbir fertleri itiraz etmemiş. Tabii ki 7 gün içinde yapılabilir, ama mahkeme red yanıtı verebilir olumsuz algılanır diye de yapmamış olabilirler... Ben uzun bir süre bu tutukluluğa yapılan itirazların hiçbirinde olumlu yanıt alabileceklerini düşünmüyorum" dedi.

Erdinç'in açıklamalarından sonra Polat çifti hakkında yeni haber geldi. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti.

Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT BOŞANIYOR MU?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacaklarını iddialarına dair de gazeteci açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Böyle bir durum söz konusu değil benim edindiğim hiçbir bilgide boşanacaklarına dair bir görüşme ya da bir başvuru yok."





