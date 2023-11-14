MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa itiraz etti! Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?

Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa itiraz etti! Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?

14.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dilan Polat'ın cezaevinde yaşadıkları da gündemden düşmüyor. Son olarak ailenin tutukluluğa itirazına dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa itiraz etti! Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?

Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın cezaevinde zor günler geçirdiği ve 4-5 kişilik koğuşta kaldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Polat dosyasını takip eden Emrullah Erdinç aileye dair yeni açıklamalarda bulundu. Gazeteci günlerdir tutuklu olan Polat ve ailesinin tutukluluğuna itiraz edilip edilmediğini araştırdı.

Ekran Alıntısı

Erdinç açıklamasında "Dilan ve Engin Polat ile birlikte tutuklanan kişilerin itiraz hakkı doğdu, ben bugün yapılır diye bekledim. Dilan Polat'ın avukatını aradım, izin almadığım için ismini söylemeyeceğim. Tutukluluğa itiraz edip etmediklerini sordum ama cevap alamadım. Sonra haber kaynaklarımla görüşmeler yaptım. Tutukluluğa itirafın yapılmadığını öğrendim. Ben de beklerken Polat ailesi başta olmak üzere Doğu ailesinin hiçbir fertleri itiraz etmemiş. Tabii ki 7 gün içinde yapılabilir, ama mahkeme red yanıtı verebilir olumsuz algılanır diye de yapmamış olabilirler... Ben uzun bir süre bu tutukluluğa yapılan itirazların hiçbirinde olumlu yanıt alabileceklerini düşünmüyorum" dedi.

Erdinç'in açıklamalarından sonra Polat çifti hakkında yeni haber geldi. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti.

Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT BOŞANIYOR MU?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacaklarını iddialarına dair de gazeteci açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Böyle bir durum söz konusu değil benim edindiğim hiçbir bilgide boşanacaklarına dair bir görüşme ya da bir başvuru yok."

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesajSeda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj
Başını örtüp poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattıBaşını örtüp poz verdi! Paylaşımı yorumlara kapattı
Kızının mesleği çok şaşırttı! Elinde silahla poz verdiKızının mesleği çok şaşırttı! Elinde silahla poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.